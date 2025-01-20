Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Delfi. К слову, 20 января в 19 часов по киевскому времени Трамп принял присягу президента США.

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Многое изменится, – Ринкевичс

По словам Ринкевичса, сотрудничество с США всегда "было очень хорошим и стабильным". Он выразил уверенность, что оно таким и продолжится.

Однако, после инаугурации Трампа начнется "серьезная работа над многими вопросами", ведь каждый раз после прихода нового президента нужны "постоянные дипломатические усилия".

Ринкевичс считает, что среди серьезных дилемм после прихода Трампа к власти будет выход США из Парижского соглашения по климату.

"Без США многие цели соглашения не будут достигнуты", – цитирует латвийского президента издание.

Также он заговорил о возможных тарифах для экономики ЕС и вопрос о расходах на оборону. Он считает, что, в частности, Латвии следует подумать о выделении на оборону 4% ВВП.

Ринкевичс добавил, что 2025 год станет довольно неопределенным и неспокойным, а европейским дипломатам придется приложить немало усилий, чтобы построить разумные отношения.

Многое изменится,

– резюмировал он.