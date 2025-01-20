Присяга – обязательный элемент церемонии, ее традиционно принимает главный судья США. 24 Канал в прямом эфире транслирует, что происходит в Штатах.
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Трамп принимает присягу президента
Дональд Трамп прибыл в Капитолий бок о бок с Джо Байденом после традиционного чаепития в Белом доме.
Сама церемония инаугурации стартовала в 12:00 по восточноамериканскому времени. На место прибыли лидеры разных стран и самые богатые люди мира. Среди гостей – Госпожа посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова.
Лично на мероприятии смогли побывать примерно 800 человек.
Приблизительно об 19:00 по киевскому времени Трамп принял свою президентскую присягу.
Трамп принял присягу: смотрите видео
После присяги примерно в 22:00 по киевскому времени новый президент США отправится в Белый дом следить за парадом военных подразделений и оркестров.