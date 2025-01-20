Присяга – обов'язковий елемент церемонії, її традиційно приймає головний суддя США. 24 Канал у прямому ефірі транслює, що відбувалося у Штатах.

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Трамп складає присягу президента

Дональд Трамп прибув у Капітолій пліч-о-пліч із Джо Байденом після традиційного чаювання у Білому домі.

Сама церемонія інавгурації стартувала о 12:00 за східноамериканським часом. На місце прибули лідери різних країн та найбагатші люди світу. Серед гостей – Пані посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова.

Особисто на заході змогли побувати приблизно 800 осіб.

Приблизно о 19:00 за київським часом Трамп склав свою президентську присягу.

Трамп склав присягу: дивіться відео

Після присяги, приблизно о 22:00 за київським часом, новий президент США вирушить до Білого дому слідкувати за парадом військових підрозділів та оркестрів.