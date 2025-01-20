Повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Очікується, що близько 800 людей будуть присутні в ротонді Капітолію на інавгурації.

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Хто прибув на інавгурацію Трампа

Серед гостей, які прибули до Капітолію, колишній президент Білл Клінтон і екс-перша леді Гілларі Клінтон, а також Ілон Маск.

Серед присутніх також були помічені генеральний директор Apple Тім Кук, глава Meta Марк Цукерберг і ведучий подкастів Джо Роган.

Крім того, до Капітолію прибули деякі з майбутніх членів адміністрації Трампа. Зокрема, обраний президентом Дуг Бургум, якому доручено очолити Міністерство внутрішніх справ, та Марко Рубіо, якого розглядають як кандидата на посаду держсекретаря.

Біля ротонди Капітолію помітили колишнього лідера республіканців у Сенаті Мітча Макконнелла разом із його дружиною Елейн Чао, яка раніше обіймала посаду міністра транспорту в першій адміністрації Трампа.

Сенатор від Пенсільванії Джон Феттерман також з’явився у Капітолії у звичному для себе стилі – у світшоті, шортах і кросівках. Він став першим чинним сенатором-демократом, який зустрівся з Трампом після його обрання.