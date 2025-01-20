Сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. Ожидается, что около 800 человек будут присутствовать в ротонде Капитолия на инаугурации.

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Кто прибыл на инаугурацию Трампа

Среди гостей, прибывших в Капитолий, бывший президент Билл Клинтон и экс-первая леди Хиллари Клинтон, а также Илон Маск.

Среди присутствующих также были замечены генеральный директор Apple Тим Кук, глава Meta Марк Цукерберг и ведущий подкастов Джо Роган.