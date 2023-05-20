За эти четыре года наша страна прошла много испытаний. В частности, полномасштабное нападение России. Это не могло не отразиться на властных верхушках, в частности, на президенте, информирует 24 Канал.
Кстати говоря От юмориста к Верховному Главнокомандующему: биография Зеленского, которым увлекается мир
После инаугурации прошло 4 года
Напомним, на церемонии инаугурации в 2019 году Зеленский заявил, что это "наша общая победа и наш общий шанс", то теперь народ несет общую ответственность за страну.
Главный месседж главы государства заключался в том, что Украина начинается с каждого из нас. К примеру, Зеленский заявлял, что европейская страна начинается с каждого, каждый из нас погиб на Донбассе и каждый день мы теряем каждого из нас.
Как происходила инаугурация: видео
Как изменился Зеленский
Во власти партии "Слуга народа" обнародовали фотографии Зеленского, на которых заметны изменения за эти 4 года. Это неудивительно, поскольку за этот период даже само существование Украины было под угрозой.
Зеленский сейчас и 4 года назад / Фото с телеграмму "Слуга народа":
Для сравнения использовали фото Зеленского с лидерами других государств, его фотографии по обложкам ведущих СМИ и кадры с фронта вместе с защитниками.
Зеленский во время года полномасштабной войны / Фото с телеграммы "Слуги народа":