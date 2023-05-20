За ці 4 роки наша країна пройшла багато випробувань. Зокрема, повномасштабний напад Росії. Це не могло не відобразитись на владних верхівках, зокрема, на президенту, передає 24 Канал.

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Після інавгурації минуло 4 роки

Пригадаємо, на церемонії інавгурації у 2019 році Зеленський заявив, що це "наша спільна перемога і наш спільний шанс", то відтепер що народ несе спільну відповідальність за країну.

Головний меседж глави держави полягав у тому, що Україна починається з кожного з нас. Наприклад, Зеленський заявляв, що європейська країна починається з кожного, кожен з нас загинув на Донбасі і щодня ми втрачаємо кожного з нас.

Як відбувалась інавгурація: відео

Як змінився Зеленський

У владній партії "Слуга народу" оприлюднили світлини Зеленського, на яких помітні зміни за ці 4 роки. Це не дивно, оскільки за цей період навіть саме існування України було під загрозою.

Зеленський зараз та 4 роки тому / Фото з телеграму "Слуга народу":

Але кожного разу Володимир Зеленський доводив, що він – справжній лідер нації. Парламенти провідних країн світу аплодують йому стоячи,

– мовиться у повідомленні.

Для порівняння використали фото Зеленського з лідерами інших держав, його світлини з обкладинок провідних ЗМІ та кадри з фронту разом із захисниками.

Зеленський під час року повномасштабної війни / Фото з телеграму "Слуги народу":