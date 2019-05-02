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      Інавгурація Зеленського: що, де, коли, як?

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      Володимир Зеленський вже готується до ролі "гетьмана"
      Володимир Зеленський вже готується до ролі "гетьмана" / Facebook Зеленського

      Що вигадає Володимир Зеленський – час покаже. Як ми бачили раніше, він не хоче йти старою стежкою. Але чи зможе вмовити парламент?

      Що? Інавгурація

      ЦВК оприлюднила результати. Тож тепер  справа за парламентом, який має призначити дату інавгурації. Як це зробити? Голова Верховної Ради Андрій Парубій вносить подання, і на пленарному засіданні народні депутати за нього голосують. Мають на це 30 днів після оголошення результатів виборів.

      Варіанти: Інавгурація Зеленського: ймовірна дата

      Коли? Дата інавгурації

      Найближче пленарне засідання  14 травня. Але в цей день нардепи спочатку мають закінчити розгляд змін до Закону "Про ринок електричної енергії". Після цього скасувати постанову, яка блокує підписання законопроекту про мову.

      А як ми знаємо, народні депутати останнім часом не масово відвідують пленарні засідання у вівторок, тож законопроекти, як правило, "кнопкодавлять". Тому поставити на голосування, здавалося б, легку постанову про дату інавгурації, буде важко і не вистачить голосів на її підтримку. Схожа історія і з середою (15 травня), в цей день депутати взагалі майже не ходять. Тож найближча дата, коли постанову зможуть проголосувати,  четвер, 16 травня. До цього часу фракції мають погодити і дату.

      Тим паче, останнім часом активно обговорюють, що Володимир Зеленський хоче розпустити парламент. Тому швидкого призначення дати не слід очікувати. Нардепи не хочуть достроково залишати свої робочі місця. Ймовірно, призначать не раніше, як на 28 травня. А, скоріш за все, на 1 чи 2 червня.

      Де? Місце проведення

      У постанові ВР про порядок проведення урочистого засідання Верховної Ради України, присвяченого складенню присяги новообраним Президентом України, сказано, що "інавгурація відбувається у сесійній залі Верховної Ради за трибуною Верховної Ради".

      Раніше юрист Зеленського (він же юрист Коломойського) Андрій Богдан розповів журналістам, що хотів би провести інавгурацію на НСК "Олімпійський". Теоретично, парламент може ухвалити рішення і зробити урочисте засідання виїзним. Але чи захоче це робити? Значну частину народних депутатів поки що контролює Петро Порошенко, та і самі нардепи не зацікавлені в роз'їздах. А це ще й додаткове навантаження на бюджет  оренда, організація, трансляція тощо. Тому скоріш за все  інавгурація буде у сесійній залі Верховної Ради.

      Як це може відбуватися

      Засідання називається "урочистим", тобто воно відбувається поза пленарними тижнями в цей день не мають розглядати жодні інші питання. Запрошують гостей. Їх погоджує голова парламенту Парубій із Зеленським.

      Голова ЦВК оголошує результати. Голова Конституційного суду повідомляє новообраному Президенту про його конституційні зобов'язання і про несумісності з його посадою.

      Після цього новообраний гарант кладе руку на Конституцію України, а за бажанням і на Пересопницьке Євангеліє, і складає присягу українському народові, підписує її текст, віддає голові Конституційного суду. І проголошує свою інавгураційну промову.

      Президенту віддають символи влади, посвідчення. І вважається, що він вступив на посаду.

      Що ще вигадає Володимир Зеленський  час покаже. Але, як ми бачили раніше, він не хоче йти старою стежкою, і робити, як то написано в законі (приклад, із дебатами на НСК "Олімпійський"), і його уява рубає нові. Але чи зможе вмовити парламент?

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      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Инаугурация Зеленского Публикации
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