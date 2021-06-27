Чем россияне "бомбили" британский эсминец

Чем "бомбили" HMS Defender? Как известно, по сообщениям российской стороны, 23 июня, вблизи оккупированного полуострова Крым, в 12:19 российский фронтовой бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения британского эсминца HMS Defender.

В свою очередь, известно, что британская сторона факт бомбометания опровергает, подтверждая только стрельбу, на большом расстоянии от эсминца, которую экипаж британского корабля расценил как учебные стрельбы.

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Вчера, МО РФ опубликовало видео, на котором была запечатлена эта самая предупредительная стрельба, которая велась кораблем береговой охраны ФСБ действительно на большом расстоянии от HMS Defender, причем не по курсу его движения, а ему вслед.

Фактически, видео, которое опубликовало МО РФ, полностью подтвердило слова британцев и стало главным доказательством, опровергающим ложь россиян. И, да, на видео не было запечатлено бомбометание.

И вот, после того как российское Министерство обороны само же вскрыло свое вранье предоставленным видео-доказательством, настал черед бить по рыжей морде уже МО Великобритании, которое опубликовало фото тех самых самолетов, которые "грозили" эсминцу. Но, что самое интересное, запечатленные Су-24М и Су-30СМ были без боекомплекта!

Отчетливо видно, что на пилонах самолетов отсутствуют как бомбы, так и ракета класса "воздух-поверхность".

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Вранье про "бомбометание" в очередной раз раскрылось

Разумеется, особо рьяные адепты российских фейков могут сказать, что фото было сделано уже после того как самолет выполнил бомбометание. Но, вот в том-то и дело, что согласно сообщениям российской стороны, бомбометание совершил Су-24М, но мы видим по фото, что оба самолеты одинаково "пустые".

То есть, что же это, фронтовой бомбардировщик вылетел с боевой нагрузкой, а обузой ему повесили безоружный Су-30СМ?

На самом деле вылетевшая авиация на "устрашение" HMS Defender вылетала без боевой нагрузки, дабы не нервировать экипаж эсминца, который является в первую очередь современным кораблем ПВО, а во вторую уже всем остальным. Ведь по факту, одним залпом из всех ПУ ЗРК PAAMS данный эсминец способен уничтожить весь состав 27-й смешанной авиационной дивизии 4-й армии ВВС и ПВО ВКС еще даже на взлете с аэродромов в Гвардейском, Бельбеке и Джанкое.

А потому, еще одно доказательство российской лжи про эпическое "бомбометание" представлено на всеобщее обозрение.