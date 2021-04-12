Инцидент на ядерном объекте в Иране мог произойти из-за кибератаки израильской разведки, – СМИ
Израильская разведка "Моссад" может быть причастна к кибератаке, которая привела к инциденту на иранском предприятии в Натанзе. Ситуация на ядерном объекте на месяцы парализовала обогащение урана.
Источник:The Jerusalem Post
Издание уточняет, что информация о причастности разведки Израиля "Моссад" со ссылкой на источники в странах Запада ранее появилась в израильских СМИ.
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Возможная причастность Израиля к ситуации в Иране
В то же время собственные источники рассказали СМИ, что инцидент на предприятии в Натанзе случайным не был, а ущерб от него оказался серьезнее, чем описывали иранские власти.
Издание также предполагает, что начальник генштаба Цахала Авив Кохави намекнул на причастность Израиля к инциденту с иранским обогатительным заводом.
Действия армии обороны Израиля на Ближнем Востоке не скрыты от глаз наших врагов, кто наблюдает за ними, видит наши возможности и осмотрительно думает о своих будущих шагах,
– цитирует газета его слова.
Кроме того, по данным СМИ, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху созывает 18 апреля заседание кабинета безопасности для обсуждения политики Ирана.
Инцидент парализовал обогащение урана
The New York Times со ссылкой на источники в разведке США пишет, что инцидент по меньшей мере на 9 месяцев парализовал обогащение на предприятии урана.
Официальные лица, рассказавшие на условиях анонимности о секретной израильской операции, заявили, что взрыв серьезно помешает Ирану обогащать уран,
– говорится в сообщении.
По информации собеседников издания, мощный взрыв уничтожил систему энергоснабжения в Натанзе. Без нее центрифуги по обогащению урана работать не будут.
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Что известно об инциденте в Иране
- На днях Иран объявил о введении в действие на объекте в Натанзе передовых центрифуг, благодаря которым можно будет активизировать процесс обогащения урана.
- А уже 11 апреля там произошел сбой в системе распределения энергии.
- Власти Ирана заявили, что это был террористический акт. Тегеран оставил за собой право на ответ.
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