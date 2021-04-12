Израильская разведка "Моссад" может быть причастна к кибератаке, которая привела к инциденту на иранском предприятии в Натанзе. Ситуация на ядерном объекте на месяцы парализовала обогащение урана.

Издание уточняет, что информация о причастности разведки Израиля "Моссад" со ссылкой на источники в странах Запада ранее появилась в израильских СМИ.

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Возможная причастность Израиля к ситуации в Иране

В то же время собственные источники рассказали СМИ, что инцидент на предприятии в Натанзе случайным не был, а ущерб от него оказался серьезнее, чем описывали иранские власти.

Справка. Ранее в Организации по атомной энергии Ирана утверждали, что в результате происшествия пострадавших нет, а окружающая среда не загрязнена.

Издание также предполагает, что начальник генштаба Цахала Авив Кохави намекнул на причастность Израиля к инциденту с иранским обогатительным заводом.

Действия армии обороны Израиля на Ближнем Востоке не скрыты от глаз наших врагов, кто наблюдает за ними, видит наши возможности и осмотрительно думает о своих будущих шагах,

– цитирует газета его слова.

Кроме того, по данным СМИ, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху созывает 18 апреля заседание кабинета безопасности для обсуждения политики Ирана.

Инцидент парализовал обогащение урана

The New York Times со ссылкой на источники в разведке США пишет, что инцидент по меньшей мере на 9 месяцев парализовал обогащение на предприятии урана.

Официальные лица, рассказавшие на условиях анонимности о секретной израильской операции, заявили, что взрыв серьезно помешает Ирану обогащать уран,

– говорится в сообщении.

По информации собеседников издания, мощный взрыв уничтожил систему энергоснабжения в Натанзе. Без нее центрифуги по обогащению урана работать не будут.

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Что известно об инциденте в Иране

На днях Иран объявил о введении в действие на объекте в Натанзе передовых центрифуг , благодаря которым можно будет активизировать процесс обогащения урана.

, благодаря которым можно будет активизировать процесс обогащения урана. А уже 11 апреля там произошел сбой в системе распределения энергии.

Власти Ирана заявили, что это был террористический акт. Тегеран оставил за собой право на ответ.

Обратите внимание! Ядерные объекты Ирана в Натанзе ранее становились жертвами израильских кибератак: в 2010 году совместная операция Израиля и США с использованием вирусной программы StuxNet привела к разрушению более 1 тысячи центрифуг. А в июле 2020 года на иранском ядерном объекте произошел пожар.