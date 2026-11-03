"Залез на дерево, упал оттуда": глава Нацгвардии об инциденте с подростком под Киевом

В Петропавловской Борщаговке во время столкновений 2 ноября возле дома оказался 14-летний подросток. Глава Нацгвардии Пивненко заявил, что подростка затащили внутрь, чтобы уберечь от камней.

Об этом он заявил в ответ на вопросы журналистов. Подробности сообщает 24 Канал.

Как подросток оказался на территории дома?

По словам Пивненко, несовершеннолетний попал на закрытую территорию случайно, когда пытался наблюдать за происходящим с высоты.

По словам командующего, парень испугался военных сразу после своего неожиданного падения с дерева.

Он серьезный парень, залез на дерево, упал оттуда. А там, знаете, у нас все бородатые, красивые парни. Человек испугался. Его, конечно, затащили, чтобы не забросали камнями,

– сказал Пивненко.

Военные объяснили, что пытались оперативно обезопасить парня от агрессивных действий толпы, собравшейся у забора. Впоследствии несовершеннолетнего благополучно вывели за пределы придомовой территории и передали родственникам.

Что было известно ранее?

Напомним, ранее мы рассказывали о столкновения возле здания в Петропавловской Борщаговке. Тогда глава Нацгвардии опроверг слухи о заложниках и сообщил, что в помещении находились военнослужащие, среди которых были и бойцы, самовольно покинувшие часть.

Вопросы вызывает также личность "медики", которая находилась на месте событий. Из-за подозрений относительно ее деятельности женщину задержали.

Поступала информация о том, что накануне она проводила разведку территории. Заместитель главы СБУ Иван Рудницкий отметил, что фигурантка действовала по заранее разработанному плану и пыталась похитить бойца СОЧ.