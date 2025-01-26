Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на LSM. Повреждение подводного оптоволоконного кабеля Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) произошло 26 января на глубине более 50 метров.

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Повреждение кабеля на глубине 50 метров

Система мониторинга LVRTC зафиксировала перебои в передаче данных между Вентспилсом (Латвия) и Готландом (Швеция), сообщает LSM.

По предварительной информации, причиной аварии стало внешнее воздействие. А характер неисправности и степень повреждения можно будет установить только после начала ремонтных работ, отмечают представители LVRTC.

Премьер Латвии Эвика Силиня уже созвала заседание с ответственными министрами и руководителями служб.

Продолжаем сотрудничать с НАТО и странами региона Балтийского моря, чтобы выяснить обстоятельства и расследовать происшествие,

– написала она.

К слову, это уже не первый случай повреждения подводных кабелей в Балтийском море. В ноябре 2024 года аналогичные инциденты произошли между Литвой и Швецией, а также Финляндией и Германией. По данным CNN, это может быть связано с усилением российской военной активности в регионе.