К посольству России в Канаде пришлось вызвать саперов: что там произошло
Источник:CBC News
На территорию посольства России в Оттаве бросили подозрительные предметы.
Именно поэтому на место происшествия прибыли саперы для расследования ситуации, об этом пишет CBC News.
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К зданию посольства России в Канаде подбросили подозрительные предметы
В пятницу, 20 сентября, к российскому посольству вызвали подразделение по разминированию полиции Оттавы после того, как кто-то бросил через забор неизвестные предметы.
Сотрудники посольства сообщили об инциденте правоохранителям. Учитывая нынешнее международное напряжение и неустановленную природу объектов, в полиции отнеслись к инциденту с большой осторожностью.
На распространенных фото видно, как специальный саперный робот передвигается по территории посольства с завернутым в полиэтиленовый пакет предметом, похожим на мобильный телефон.
В полиции заявили, что изъяли предметы без инцидентов, но не подтвердили, что именно это было.
Примерно через 3 часа правоохранители завершили работу возле посольства и начали расследование. Там добавили, что угрозы общественной безопасности пока нет.