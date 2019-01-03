Инцидент на Драгобрате: администрация винит в произошедшем самих пострадавших

На украинском горнолыжном курорте Драгобрат двое лыжников упали с подъемника. Владельцы убеждают, что сиденья были исправными, и пострадавшие отцепили конструкцию подъемника самостоятельно.

Об этом сообщила администратор курортного комплекса "Вершина Карпат" Надежда Цибиленко, пишет УНН.

На подъемнике все в порядке, они сами зацепились, развернулись и выпали. Потому что они сидели в сиденье, поэтому не могли выпасть из конструкции. Кресло держало их. Они оперлись и отцепили конструкцию самостоятельно вместе со своими лыжами, которые были прикреплены и висели внизу,

– рассказывает администратор.

Также Надежда Цабиленко уверяет, что туристы запланировали выпрыгнуть с подъемника заранее, потому что камера наблюдения зафиксировала якобы странные действия туристов.

Напомним, что 2 января стало известно о том, что с подъемника на горнолыжном курорте Драгобрат из-за неисправности сиденья упали двое лыжников. По словам потерпевшей Анны Самородовой, после падения никто не остановил подъемник. Кроме того, сотрудники кричали ей и ее спутнику, чтобы они отползли в сторону и не мешали ехать другим людям.