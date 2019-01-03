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      Инцидент на Драгобрате: администрация винит в произошедшем самих пострадавших

      58 Читати новину українською
      Отломанная часть кресла подъемника
      Отломанная часть кресла подъемника / www.facebook.com

      На украинском горнолыжном курорте Драгобрат двое лыжников упали с подъемника. Владельцы убеждают, что сиденья были исправными, и пострадавшие отцепили конструкцию подъемника самостоятельно.

      Об этом сообщила администратор курортного комплекса "Вершина Карпат" Надежда Цибиленко, пишет УНН.

      На подъемнике все в порядке, они сами зацепились, развернулись и выпали. Потому что они сидели в сиденье, поэтому не могли выпасть из конструкции. Кресло держало их. Они оперлись и отцепили конструкцию самостоятельно вместе со своими лыжами, которые были прикреплены и висели внизу,
      – рассказывает администратор.

      Также Надежда Цабиленко уверяет, что туристы запланировали выпрыгнуть с подъемника заранее, потому что камера наблюдения зафиксировала якобы странные действия туристов.

      Напомним, что 2 января стало известно о том, что с подъемника на горнолыжном курорте Драгобрат из-за неисправности сиденья упали двое лыжников. По словам потерпевшей Анны Самородовой, после падения никто не остановил подъемник. Кроме того, сотрудники кричали ей и ее спутнику, чтобы они отползли в сторону и не мешали ехать другим людям.

      Теги: Новости Украины Новости Закарпатья Чрезвычайное происшествие
      Источник: 24 Канал
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