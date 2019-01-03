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      Інцидент на Драгобраті: адміністрація звинувачує у події самих постраждалих

      2201 Читать новость на русском
      Відламана частина крісла підйомника
      Відламана частина крісла підйомника / www.facebook.com

      На українському гірськолижному курорті Драгобрат двоє лижників впали з підйомника. Власники переконують, що сидіння були справними, і постраждалі відчепили конструкцію підйомника самостійно.

      Про це повідомила адміністратор курортного комплексу "Вершина Карпат" Надія Цибиленко, пише УНН. 

      На підйомнику все гаразд, вони самі зачепилися, розвернулися і випали. Бо вони сиділи в сидінні, тому не могли випасти з конструкції. Крісло тримало їх. Вони сперлися та відчепили конструкцію самостійно разом із своїми лижами, які були прикріплені і висіли внизу,
      –  розповідає адміністратор.

      Також Надія Цабиленко запевняє, що туристи запланували вистрибнути з підйомника заздалегідь, бо камера спостереження зафіксувала нібито дивні дії туристів. 

      Нагадаємо, що 2 січня стало відомо про те, що з підйомника на гірськолижному курорті Драгобрат через несправність сидіння впали двоє лижників. За словами потерпілої Анни Самородової, після падіння ніхто не зупинив підйомник. Окрім того, співробітники кричали їй та її супутнику, щоб вони відповзли в сторону і не заважали їхати іншим людям.

      Теги: Новини України Надзвичайні ситуації Новини Закарпаття
      Джерело: 24 Канал
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