"Ми полетіли в ялинки": туристи потрапили в небезпечну ситуацію на Драгобраті

На гірськолижному курорті Драгобрат в українських Карпатах сталася небезпечна подія із туристами. Двоє людей впали із підйомника через те, що від нього відірвалася частина конструкції.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала туристка Анна Самородова.

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"Я вдруге народилася. День був прекрасний, каталочка супер, і тут ми поїхали "в ялинки". Сідаємо на крісельний підйомник "Вершина", опускаємо ту залізяку, на яку ставлять лижі й борд, проїжджаємо метрів 15-20, і тут ця залізяка виривається із кріплень і летить донизу. Разом із нами. Точніше, ми падаємо з підйомника разом із нею. За секунду до цього Міша каже "щось унизу", я подумала, що зачепила сніг лижею, але носочки були підняті, це неможливо. Словом, звалилися ми разом із цією залізякою униз. Люди поряд у шоці, ми не менше", – написала жінка.

За її словами, після падіння ніхто не зупинив підйомник. Окрім того, співробітники кричали їй та її супутнику, щоб вони відповзли в сторону і не заважали їхати іншим людям. Декілька хвилин молоді люди намагалися вибратися із пастки самі, ухиляючись від крісел із іншими лижниками, що безперервно рухалися.

Що найцікавіше, нам сказали: "Можливо, ви сильно на нього натиснули". Це ж підйомник! А на ту підставку ставити борд і лижі?! Що означає сильно натиснули? Ще були версії, що я зачепила лижею землю і ми впали, а найпрекрасніша, – що це ми його спеціально зломали. На наші слова: "А якби це трапилося в середині підйому", нам сказали: "Ви вигадуєте, такого б не сталося". А де гарантії?

– додала туристка.

Самородова написала, що в якості компенсації їй запропонували скіпаси. Це теж викликало у жінки неабияке обурення, оскільки ніхто так і не дав їй гарантій, що наступного разу люди знову не впадуть із горе-підйомника.