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      "Мы полетели в елки": туристы попали в опасную ситуацию на Драгобрате

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      На Драгобрате с подъемника упали люди
      На Драгобрате с подъемника упали люди / Фото из соцсетей

      На горнолыжном курорте Драгобрат в украинских Карпатах произошло опасное событие с туристами. Двое людей упали с подъемника из-за того, что от него оторвалась часть конструкции.

      Об этом на своей странице в Facebook написала туристка Анна Самородова.

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      "Я во второй раз родилась. День был прекрасный, каталочка супер, и тут мы поехали "в елки". Садимся на кресельный подъемник "Вершина", опускаем ту железяку, на которую ставят лыжи и борд, проезжаем метров 15-20, и тут эта железяка вырывается из креплений и летит вниз. Вместе с нами. Точнее, мы падаем с подъемника вместе с ней. За секунду до этого Миша говорит "что-то внизу", я подумала, что зацепила снег лыжей, но носочки были подняты, это невозможно. Словом, рухнули мы вместе с этой железкой вниз. Люди рядом в шоке, мы не меньше", – написала женщина.

      По ее словам, после падения никто не остановил подъемник. Кроме того, сотрудники кричали ей и ее спутнику, чтобы они отползли в сторону и не мешали ехать другим людям. Несколько минут молодые люди пытались выбраться из ловушки сами, уклоняясь от кресел с другими лыжниками, которые непрерывно двигались.

      Что самое интересное, нам сказали: "Возможно, вы сильно на него надавили". Это же подъемник! А на ту подставку ставить борд и лыжи?! Что означает сильно нажали? Еще были версии, что я задела лыжей землю и мы упали, а самая прекрасная, – что это мы его специально поломали. На наши слова: "А если бы это случилось в середине подъема", нам сказали: "Вы выдумываете, такого бы не произошло". А где гарантии?
      – добавила туристка.

      Самородова написала, что в качестве компенсации ей предложили скипасы. Это тоже вызвало у женщины немалое возмущение, поскольку никто так и не дал ей гарантий, что в следующий раз люди снова не упадут с горе-подъемника.

      Теги: Новости Украины Новости Закарпатья Чрезвычайное происшествие
      Источник: 24 Канал
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