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      "Индекс демократии" по версии The Economist: какое место в рейтинге заняла Украина

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      В 2017 году Украина делила с Черногорией 83 и 84 места в рейтинге
      В 2017 году Украина делила с Черногорией 83 и 84 места в рейтинге / cieautomotive.com

      Украина заняла 84 место в рейтинге "Индекс демократии 2018" и оставила за собой статус "гибридной демократии". Среди стран Восточной Европы Украина получила 17 позицию.

      Соответствующий рейтинг опубликовало издание The Economist.

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      Кроме Украины, в список государств с "гибридной демократией" попали Албания, Молдова, Армения, Босния и Герцеговина, Киргизия, Македония, Черногория и Грузия.

      Індекс демократії 2018
      "Индекс демократии 2018" по версии The Economist

      В первую десятку демократических стран вошли Норвегия, Исландия, Швеция, Новая Зеландия, Дания, Канада и Ирландия, Финляндия, Австрия и Швейцария.

      Індекс демократії 2018
      "Индекс демократии 2018" по версии The Economist

      Россия опустилась на девять позиций и оказалась на 144 месте. Ее отнесли к странам, где царит "авторитарный режим".

      Напомним, Украина заняла 77 место среди 161 страны мира в рейтинге лучших стран для ведения бизнеса по версии Forbes.

      Теги: Новости Украины СМИ рейтинги
      Источник: 24 Канал
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