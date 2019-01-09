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      "Індекс демократії" за версією The Economist: яке місце у рейтингу посіла Україна

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      У 2017 році Україна ділила з Чорногорією 83 та 84 місця у рейтингу
      У 2017 році Україна ділила з Чорногорією 83 та 84 місця у рейтингу / cieautomotive.com

      Україна посіла 84 місце у рейтингу "Індекс демократії 2018" та залишила за собою статус "гібридної демократії". Серед країн східної Європи Україна отримала 17 позицію.

      Відповідний рейтинг оприлюднило видання The Economist.

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      Окрім України, до списку держав з "гібридною демократією" потрапили Албанія, Молдова, Вірменія, Боснія і Герцеговина, Киргизія, Македонія, Чорногорія й Грузія.

      Індекс демократії 2018
      "Індекс демократії 2018" за версією The Economist

      До першої десятки демократичних країн увійшли: Норвегія, Ісландія, Швеція, Нова Зеландія, Данія, Канада й Ірландія, Фінляндія, Австрія та Швейцарія.

      Індекс демократії 2018
      "Індекс демократії 2018" за версією The Economist

      Росія опустилася на дев'ять позицій та опинилася на 144 місці. Її віднесли до країн, де панує "авторитарний режим".

      Нагадаємо, Україна посіла 77 місце серед 161 країни світу у рейтингу найкращих країн для ведення бізнесу за версією Forbes.

      Теги: Новини України Рейтинги ЗМІ
      Джерело: 24 Канал
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