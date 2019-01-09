"Індекс демократії" за версією The Economist: яке місце у рейтингу посіла Україна

Україна посіла 84 місце у рейтингу "Індекс демократії 2018" та залишила за собою статус "гібридної демократії". Серед країн східної Європи Україна отримала 17 позицію.

Відповідний рейтинг оприлюднило видання The Economist.

Читайте також: Які найбезпечніші авіакомпанії 2019 року: цікаві дані

Окрім України, до списку держав з "гібридною демократією" потрапили Албанія, Молдова, Вірменія, Боснія і Герцеговина, Киргизія, Македонія, Чорногорія й Грузія.



"Індекс демократії 2018" за версією The Economist

До першої десятки демократичних країн увійшли: Норвегія, Ісландія, Швеція, Нова Зеландія, Данія, Канада й Ірландія, Фінляндія, Австрія та Швейцарія.



"Індекс демократії 2018" за версією The Economist

Росія опустилася на дев'ять позицій та опинилася на 144 місці. Її віднесли до країн, де панує "авторитарний режим".

Нагадаємо, Україна посіла 77 місце серед 161 країни світу у рейтингу найкращих країн для ведення бізнесу за версією Forbes.