В Индии горела больница с больными COVID-19: много погибших
В штате Гуджарат, что в Индии, в ночь на 1 мая вспыхнул пожар в больнице для больных коронавирусом. Огонь унес жизни 18 пациентов.
Источник:АР
Пожар случился в больнице города Бхаруч. Она была одной из многих, где лечили больных коронавирусом.
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Детали трагедии
Возгорание произошло на первом этаже четырехэтажного здания. На момент пожара в больнице находились около 60 – 70 человек. 18 из них, к сожалению, погибли. Других спасатели смогли успешно эвакуировать из помещения.
Сейчас причина возгорания неизвестна. Все обстоятельства будут расследовать индийские правоохранители.
Пожар в больнице Индии / Фото АР
Спасатели эвакуировали около 50 больных / Фото АР
Какая сейчас ситуация с COVID-19 в Индии
- В Индии за минувшие сутки, 30 апреля, подтвердили рекордное количество новых больных коронавирусом – 401 993. Ситуация в стране продолжает быть критической. Общее количество инфицированных коронавирусом с начала пандемии COVID-19 в стране достигло 19,1 миллиона человек.
- Причиной стремительного распространения коронавируса в Индии является новый, опасный штамм B.1.617, который еще называют "индийский". Из-за нового штамма многие страны уже закрыли границы с Индией.
- Кроме больниц, переполнены даже крематории. Поэтому тела умерших сжигают прямо на открытых территориях, делая небольшие отступления между очагами в 2 – 3 метра.
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