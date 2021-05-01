В штате Гуджарат, что в Индии, в ночь на 1 мая вспыхнул пожар в больнице для больных коронавирусом. Огонь унес жизни 18 пациентов.

Пожар случился в больнице города Бхаруч. Она была одной из многих, где лечили больных коронавирусом.

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Детали трагедии

Возгорание произошло на первом этаже четырехэтажного здания. На момент пожара в больнице находились около 60 – 70 человек. 18 из них, к сожалению, погибли. Других спасатели смогли успешно эвакуировать из помещения.

Сейчас причина возгорания неизвестна. Все обстоятельства будут расследовать индийские правоохранители.



Пожар в больнице Индии / Фото АР



Спасатели эвакуировали около 50 больных / Фото АР

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