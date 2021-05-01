В Індії горіла лікарня з хворими на COVID-19: багато загиблих
У штаті Гуджарат, що в Індії, у ніч проти 1 травня спалахнула пожежа у лікарні для хворих на коронавірус. Вогонь забрав життя 18 пацієнтів.
Джерело:АР
Пожежа трапилася у лікарні міста Бхаруч. Вона була однією з багатьох, де лікували хворих на коронавірус.
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Деталі трагедії
Займання сталося на першому поверсі чотириповерхової будівлі. На момент пожежі у лікарні перебували приблизно 60 – 70 людей. 18 з них, на жаль, загинули. Інших рятувальники змогли успішно евакуювати з приміщення.
Наразі причина загоряння невідома. Всі обставини розслідуватимуть індійські правоохоронці.
Пожежа у лікарні Індії / Фото АР
Рятувальники евакуювали приблизно 50 хворих / Фото АР
Яка зараз ситуація із COVID-19 в Індії
- В Індії за минулу добу, 30 квітня, підтвердили рекордну кількість нових хворих на коронавірус – 401 993. Ситуація у країні продовжує бути критичною. Загальна кількість інфікованих коронавірусом від початку пандемії COVID-19 у країні сягнула 19,1 мільйона осіб.
- Причиною стрімкого поширення коронавірусу в Індії є новий, небезпечний штам B.1.617, який ще називають "індійський". Через новий штам чимало країн вже закрили кордони з Індією.
- Крім лікарень, переповнені навіть крематорії. Через це тіла померлих спалюють просто на відкритих територіях, роблячи невеликі відступи між вогнищами у 2 – 3 метри.
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