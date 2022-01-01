Как рассказал старший офицер местной полиции Мукеш Сингх, все раненые были госпитализированы. В связи с инцидентом будет проведено расследование.

Важно В США на музыкальном фестивале во время давки погибли люди: видео с места происшествия

Сообщается, что паника и давка начались после того, как огромная толпа паломников, прибывших отметить начало Нового года, вошла в храм.

Давке предшествовал конфликт, который произошел между двумя группами людей. Они начали толкаться, к толкотне присоединились другие и произошла давка.

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Заметим, что в киевском метро на станции "Харьковская" образовалась ужасная давка. Произошло это утром 22 февраля. В зале станции набилось такое количество людей, которое вообще невозможно перевезти в нескольких поездах метрополитена.

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