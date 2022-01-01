Як розповів старший офіцер місцевої поліції Мукеш Сінгх, усі поранені були госпіталізовані. У зв'язку з інцидентом буде проведено розслідування.

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Повідомляється, що паніка та тиснява почались після того, як величезний натовп паломників, які прибули відзначити початок Нового року, увійшов до храму.

Тисняві передував конфлікт, який стався між двома групами людей. Вони почали штовхатися, до штовханини долучилися інші й сталася тиснява.

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Зауважимо, що у київському метро на станції "Харківська" утворилася жахлива тіснява. Сталося це вранці 22 лютого. У залі станції набилася така кількість людей, яку взагалі неможливо перевезти у кількох поїздах метрополітену.