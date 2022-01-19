В Индии на борту военного корабля раздался взрыв: есть погибшие
Источник:The Print
У берегов индийского Мумбаи 18 января раздался взрыв на борту военно-морского корабля Ranvir. В результате инцидента погибли трое военнослужащих ВМС страны.
В официальном заявлении военно-морских сил Индии говорится, что экипаж судна оперативно отреагировал и взял ситуацию под контроль. О серьезном материальном ущербе информации нет.
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В ходе досадного инцидента сегодня на военно-морской верфи в Мумбаи трое военнослужащих скончались от травм, которые получили из-за взрыва во внутреннем отсеке на борту INS Ranvir,
– отметили в ВМС.
О причинах взрыва пока неизвестно. Следователям поручено разобраться в причинах инцидента.
Индийские военные также добавили, что корабль находился в оперативном развертывании в прибрежной зоне с ноября 2021 года. Вскоре судно должно было возвратиться в порт базирования.
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