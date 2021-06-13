Так, автомобиль в жилом комплексе в Мумбаи за считанные секунды погрузился в яму на парковке.
Кстати Во время шторма в Индии от ударов молнии погибли 27 человек: фото
Сначала под землей исчез капот автомобиля, передние колеса, а затем погрузилась задняя часть и вся машина. К счастью, другие авто, которые были рядом, не пострадали.
Почему образовалась яма
Владелец авто отметил, что яма – это колодец, имеющий глубину около 30 футов. Ему уже около 100 лет.
По словам мужчины, глубокие насосы используют для откачивания воды. Рядом есть кран, чтобы вывести машину.
Сильные осадки в Индии
В Мумбаи в течение последних нескольких дней выпадают сильные осадки. Ливень привел к заболачиванию, а также к разливу озера Повай.
Метеорологи предупредили, что дожди еще будут продолжаться, поэтому людей призвали быть осторожными.
Машина исчезла под землей, смотрите видео: