Так, автомобіль у житловому комплексі в Мумбаї за лічені секунди занурився у му на парковці.

До речі Під час шторму в Індії від ударів блискавки загинули 27 осіб: фото

Спочатку під землею зник капот автомобіля, передні колеса, а потім занурилась задня частина та вся машина. На щастя, інші авто, що були поруч, не постраждали.

Чому утворилась яма

Власник авто зазначив, що яма – це криниця, що має глибину близько 30 футів. Їй вже близько 100 років.

За словами чоловіка, глибокі насоси використовують для відсмоктування води. Поруч є кран, щоб вивести машину.

Сильні опади в Індії

В Мумбаї протягом останніх кількох днів випадають сильні опади. Злива призвела до заболочення, а також до розливу озера Повай.

Метеорологи попередили, що дощі ще триватимуть, тож людей закликали бути обережними.

Машина зникла під землею, дивіться відео: