Міністр з надзвичайних ситуацій Західної Бенгалії Джавед Ахмед Хан зазначив, така кількість жертв зумовлена тим, що багато людей вийшли в поля на роботи.

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Люди травмувались в літаку під час турбулентності

Ще 4 людей госпіталізували з аеропорту. Пасажири травмувались на борту літака під час сильної турбулентності. Рейс здійснювали з Мумбаю до Калькутти. У шторм повітряне судно потрапило перед посадкою. Постраждали 8 осіб, з них половину забрали до лікарні.

Досі в госпіталі перебуває один пасажир. Решту після огляду та надання допомоги відпустили,

– сказав директор летовища.

Прем'єр-міністр країни Нарендра Моді запевнив, що всі родини загиблих внаслідок негоди отримають компенсації від держави.

Зверніть увагу! У 2019 році внаслідок ударів блискавок під час сезону дощів в Індії загинули 2900 людей.