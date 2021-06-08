Министр по чрезвычайным ситуациям Западной Бенгалии Джавед Ахмед Хан отметил, что такое количество жертв обусловлено тем, что многие люди вышли в поля на работы.

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Люди травмировались в самолете во время турбулентности

Еще 4 человека госпитализированы из аэропорта. Пассажиры травмировались на борту самолета во время сильной турбулентности. Рейс осуществляли из Мумбая в Калькутту. В шторм воздушное судно попало перед посадкой. Пострадали 8 человек, из них половину забрали в больницу.

До сих пор в госпитале находится один пассажир. Остальных после осмотра и оказания помощи отпустили,

– сказал директор аэропорта.

Премьер-министр страны Нарендра Моди заверил, что все семьи погибших в результате непогоды получат компенсации от государства.

Обратите внимание! В 2019 году в результате ударов молний во время сезона дождей в Индии погибли 2900 человек.