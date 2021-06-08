Министр по чрезвычайным ситуациям Западной Бенгалии Джавед Ахмед Хан отметил, что такое количество жертв обусловлено тем, что многие люди вышли в поля на работы.
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Люди травмировались в самолете во время турбулентности
Еще 4 человека госпитализированы из аэропорта. Пассажиры травмировались на борту самолета во время сильной турбулентности. Рейс осуществляли из Мумбая в Калькутту. В шторм воздушное судно попало перед посадкой. Пострадали 8 человек, из них половину забрали в больницу.
До сих пор в госпитале находится один пассажир. Остальных после осмотра и оказания помощи отпустили,
– сказал директор аэропорта.
Премьер-министр страны Нарендра Моди заверил, что все семьи погибших в результате непогоды получат компенсации от государства.