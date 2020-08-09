В Индии вспыхнул пожар во временной больнице с больными коронавирусом, размещенной в отеле. В результате путешествия в городе Виджаявада на юго-востоке Индии погибли по меньшей мере 10 человек.

Пожар случился ночью около 5 утра 9 августа, сообщил в своем твиттере индийский премьер-министр Наренда Моди.

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Огонь вспыхнул в гостиничных номерах, где временно размещали больных коронавирусом. В Индии разгар пандемии этой болезни, более 2 миллионов человек заболели коронавирусом.

Пожар удалось ликвидировать примерно через пол часа после приезда спасателей. Впрочем из-за этой беды погибли по меньшей мере 10 человек.

Я обеспокоен пожаром в центре лечения коронавируса в Виджаяваде. Мои мысли с теми, кто потерял своих близких. Я молюсь, чтобы раненые выздоравливали поскорее,

– написал премьер Индии.

Также известно, что в результате пожара пострадали около 20 человек. Сейчас причины возгорания гостиницы неизвестны.

Visuals : Fire accident at #COVID19 care center at Vijayawada pic.twitter.com/kNIefnakH0 — Telugu360 (@Telugu360) August 9, 2020

Anguished by the fire at a Covid Centre in Vijayawada. My thoughts are with those who have lost their loved ones. I pray that the injured recover as soon as possible. Discussed the prevailing situation with AP CM @ysjagan Ji and assured all possible support. — Narendra Modi (@narendramodi) August 9, 2020