В Индии произошел пожар в отеле-больнице с больными коронавирусом: много погибших
В Индии вспыхнул пожар во временной больнице с больными коронавирусом, размещенной в отеле. В результате путешествия в городе Виджаявада на юго-востоке Индии погибли по меньшей мере 10 человек.
Пожар случился ночью около 5 утра 9 августа, сообщил в своем твиттере индийский премьер-министр Наренда Моди.
К слову В Чехии горела многоэтажка, погибли 11 человек: полиция считает, что это был поджог
Огонь вспыхнул в гостиничных номерах, где временно размещали больных коронавирусом. В Индии разгар пандемии этой болезни, более 2 миллионов человек заболели коронавирусом.
Пожар удалось ликвидировать примерно через пол часа после приезда спасателей. Впрочем из-за этой беды погибли по меньшей мере 10 человек.
Я обеспокоен пожаром в центре лечения коронавируса в Виджаяваде. Мои мысли с теми, кто потерял своих близких. Я молюсь, чтобы раненые выздоравливали поскорее,
– написал премьер Индии.
Также известно, что в результате пожара пострадали около 20 человек. Сейчас причины возгорания гостиницы неизвестны.