В Індія сталася пожежа в готелі-лікарні з хворими на коронавірус: багато загиблих
В Індії спалахнула пожежа в тимчасовій лікарні з хворими на коронавірус, що розміщена в готелі. Внаслідок подорожі в місті Віджаявада на південному сході Індії загинули щонайменше 10 людей.
Пожежа трапилася вночі близько 5 ранку 9 серпня, повідомив у своєму твіттері індійський прем'єр-міністр Наренда Моді.
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Вогонь спалахнув у готельних номерах, де тимчасово розміщували хворих на коронавірус. В Індії саме розпал пандемії цієї хвороби, а понад 2 мільйони людей захворіли на коронавірус.
Пожежу вдалося ліквідувати приблизно через пів години після приїзду рятувальників. Втім через це лихо загинули щонайменше 10 людей.
Я стурбований пожежею в центрі коронавірусу у Віджаяваді. Мої думки з тими, хто втратив своїх близьких. Я молюсь, щоб поранені одужували якнайшвидше,
– написав прем'єр Індії.
Також відомо, що внаслідок пожежі постраждали близько 20 людей. Наразі причини займання готелю невідомі.