В Індії спалахнула пожежа в тимчасовій лікарні з хворими на коронавірус, що розміщена в готелі. Внаслідок подорожі в місті Віджаявада на південному сході Індії загинули щонайменше 10 людей.

Пожежа трапилася вночі близько 5 ранку 9 серпня, повідомив у своєму твіттері індійський прем'єр-міністр Наренда Моді.

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Вогонь спалахнув у готельних номерах, де тимчасово розміщували хворих на коронавірус. В Індії саме розпал пандемії цієї хвороби, а понад 2 мільйони людей захворіли на коронавірус.

Пожежу вдалося ліквідувати приблизно через пів години після приїзду рятувальників. Втім через це лихо загинули щонайменше 10 людей.

Я стурбований пожежею в центрі коронавірусу у Віджаяваді. Мої думки з тими, хто втратив своїх близьких. Я молюсь, щоб поранені одужували якнайшвидше,

– написав прем'єр Індії.

Також відомо, що внаслідок пожежі постраждали близько 20 людей. Наразі причини займання готелю невідомі.

Visuals : Fire accident at #COVID19 care center at Vijayawada pic.twitter.com/kNIefnakH0 — Telugu360 (@Telugu360) August 9, 2020

Anguished by the fire at a Covid Centre in Vijayawada. My thoughts are with those who have lost their loved ones. I pray that the injured recover as soon as possible. Discussed the prevailing situation with AP CM @ysjagan Ji and assured all possible support. — Narendra Modi (@narendramodi) August 9, 2020