Соответствующее видео с самолетом стало популярным в интернете. Впоследствии аэропорт дал официальное объяснение этого специфического ДТП.

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Старый самолет, выведенный из строя

Нос самолета и его половина смогли проехать под мостом. Хвост и другая часть – беспомощно застряли. Как видно на кадрах, самолет принадлежит компании Air India. Там объяснили: самолет является старым и выведенным из строя. Его продали новому владельцу и тот же занимался перевозкой авиационного судна. Рейсовых полетов он не выполнял.

Самолет перевозили без крыльев, и скорее всего, предположили в аэропорту, везли на металлолом. Водитель неправильно рассчитал высоту судна, будучи уверенным, что пролезет под пешеходным мостом.

Самолет застрял под мостом: смотрите видео

Из-за того, что самолет застрял на трассе, транспортные средства едут по одной стороне шоссе. Что в дальнейшем будут делать с самолетом – пока на аэродроме не объяснили.

Обратите внимание! В тот же день в аэропорту Атлантик-Сити в правый двигатель самолета попала крупная птица, из-за чего воздушное судно вспыхнуло. А 1 октября в Аризоне в небе столкнулись самолет и вертолет. В результате катастрофы погибли два человека.