Нападение на военных произошло 13 ноября в округе Чурачандпур возле границы с Мьянмой. Батальон элитного подразделения "Ассамские стрелки" как раз возвращался в передовой лагерь.

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Погибла семья с ребенком и 4 военных

По информации телеканала, теракт стал самым смертоносным за последнее время. В результате этой атаки погибли полковник сухопутных сил, его жена и сын, а также 4 военнослужащих.

Вероятно, что за нападением стоит террористическая группа Народно-освободительной армии, которая скрывается в Манипуре. Впрочем, ни одна из местных групп не взяла на себя ответственность за атаку.

Обратите внимание! Журналисты информируют, что на конвой напали четверо боевиков, а перед началом интенсивной стрельбы произошел взрыв самодельного устройства.

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