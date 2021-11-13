Напад на військових стався 13 листопада в окрузі Чурачандпур неподалік кордону з М'янмою. Батальйон елітного підрозділу "Ассамські стрілки" саме повертався до передового табору.

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Загинула сім'я з дитиною та 4 військових

За інформацією телеканалу, теракт став найсмертоноснішим за останній час. Унаслідок цієї атаки загинули полковник сухопутних сил, його дружина та син, а також 4 військовослужбовців.

Ймовірно, що за нападом стоїть терористична група Народна-визвольна армія, яка переховується в Маніпурі. Втім, наразі жодна з місцевих груп не взяла на себе відповідальність за атаку.

Зверніть увагу! Журналісти інформують, що на конвой напали четверо бойовиків, а перед початком інтенсивної стрілянини – стався вибух саморобного пристрою.

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