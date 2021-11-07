По данным СМИ, пожар вспыхнул в городе Ахмеднагар, что на западе Индии. Отделение интенсивной терапии вспыхнуло 6 ноября ориентировочно в 10:30.

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В Индии произошел пожар в больнице

11 пациентов, больных COVID-19, погибли, а еще 6 получили ожоги после пожара в отделении больницы города Ахмеднагар,

– говорится в сообщении.

Предварительно известно, что 4 пострадавших – женщины в возрасте от 37 до 70 лет. Пожар возник на первом этаже отделения интенсивной терапии, в то же время реанимация на 2 этаже не пострадала.



В Индии в пожаре погибли 11 больных / Фото АР

Власти рассказали, что из-за густого дыма, медикам было трудно выводить больных. Настоящая эвакуация началась после того, как прибыли спасатели.

Глава правительства штата приказал провести расследование инцидента и пообещал выплатить ориентировочно 7 тысяч долларов близким погибших.

Назвали вероятную причину возгорания

Другой чиновник заявил, что причина пожара в том, что противопожарное оборудование "оказалось неадекватным". Хотя, по словам чиновников, деньги на модернизацию инфраструктуры больницы ранее выделяли.

Кратко о последних печальных инцидентах в больницах