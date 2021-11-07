За даними ЗМІ, пожежа спалахнула в місті Ахмеднагар, що на заході Індії. Відділення спалахнуло 6 листопада орієнтовно о 10:30.

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У Індії трапилась пожежа в лікарні

11 пацієнтів, хворих на COVID-19, загинули, а ще 6 отримали опіки після пожежі у відділенні лікарні міста Ахмеднага,

– мовиться у повідомленні.

Попередньо відомо, що 4 постраждалих – жінки віком від 37 до 70 років. Пожежа виникла на 1 поверсі лікарні, натомість 2 поверх не постраждав.



У Індії в пожежі загинуло 11 хворих / Фото АР

Влада розповіла, що через густий дим, медикам було важко виводити хворих. Справжня евакуація почалась після того, як прибули рятувальники.

Глава уряду штату наказав провести розслідування інциденту та пообіцяв виплатити орієнтовно 7 тисяч доларів близьким загиблих.

Назвали ймовірну причину загоряння

Інший чиновник заявив, що причина пожежі в тому, що протипожежне обладнання "виявилося неадекватним". Хоча, за словами посадовців, гроші на модернізацію інфраструктури лікарні раніше виділяли.

Коротко про останні сумні інциденти в лікарнях