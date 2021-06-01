За решеткой безопаснее: в Индии заключенные не хотят выходить на свободу из-за COVID-19

В индийском штате Уттар-Прадеш 21 заключенный обратился к властям с просьбой отменить условно-досрочное освобождение. Осужденные считают, что пребывание в тюрьме – гораздо безопаснее, чем на свободе – ведь в Индии свирепствует коронавирус.

Такое обращение поступило сразу из 9 тюрем штата. Другая причина, по которой заключенные не хотят покидать места лишения свободы – проблема с продуктами питания, которые на свободе им не будут предоставлять.

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Власть обязана удовлетворить просьбу заключенных

Гендиректор пенитенциарной системы Индии Ананд Кумар отметил, что власть обязана удовлетворить просьбу заключенных, поскольку она поступила в письменном виде и в официальном порядке.

Также Кумар отметил, в Индии временное условно-досрочное освобождение приняли для 2 200 человек, еще 9 200 – отпустят под временный залог. Такую рекомендацию дал Верховный суд Индии.

В марте 2020 года досрочно освободили 11 тысяч заключенных

8 мая служители Фемиды приняли такое решение из-за мощной вспышки коронавируса. В марте 2020 года в штате Уттар-Прадеш тоже досрочно освободили около 11 тысяч заключенных – из-за распространения COVID-19.

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Какова ситуация с коронавирусом в Индии

Отметим, что по состоянию на 1 июня Индия – на втором месте в мире по распространению коронавируса. В стране обнаружили более 28 миллионов случаев болезни, из них более 329 тысяч – летальные. В стране очень сложная ситуация, помощь медикаментами и медтехникой предоставляют разные страны мира, в том числе Украина. Как осложнение после коронавируса в Индии массово распространяется черный грибок.