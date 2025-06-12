Стало известно, куда летел этот самолет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на telegraph india.

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Куда летел самолет, который разбился в Индии

Авиакомпания Air India сообщает, что рейс AI171 направлялся из Ахмедабада в лондонский аэропорт Гатвик.

Рейс AI171, выполнявший рейс Ахмедабад-Лондон Гатвик, попал в авиакатастрофу сегодня, 12 июня 2025 года,

– говорится в заявлении Air India.

Сейчас там выясняют все детали.

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Напомним, что информация о том, что в Индии произошла авикатастрофа стала известна ближе к обеду. На борту самолета находилось более 240 человек.

К слову, в украинском МИДе прокомментировали ситуацию. В частности, там заявили, что выясняют информацию относительно возможного пребывания граждан Украины на борту самолета Air India.