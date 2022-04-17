Индия отказалась покупать военные вертолеты у России

Индия заявила, что отменяет покупку 48 вертолетов у России. Речь идет о Ми-17.

Соответствующее решение она приняла после встречи министров обороны Индии и США в Вашингтоне. Об этом стало известно 16 апреля.

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Индия не будет покупать вертолеты у России

Индия выходит из военного соглашения с Россией о покупке 48 вертолетов Ми-17,

– говорится в сообщении.

Однако там заверили, что такое решение было принято задолго до нападения России на Украину, то есть оно не связано с ухудшением отношений с Москвой.

Источники в Минобороны Индии утверждают, что от российских вертолетов отказались, чтобы максимально оснастить армию отечественной военной техникой.

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