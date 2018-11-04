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      Индия внезапно за 10 лет засыпало снегом: впечатляющие фото и видео

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      Индия внезапно за 10 лет засыпало снегом: впечатляющие фото и видео
      / https://www.gettyimages.in

      В Гималаях Кашмирскую долину уже второй день засыпает снегом, который выпал впервые за 10 лет.

      Об этом сообщил местный телеканал NDTV.

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      Ветви деревьев пообрывали линии электропередач, поэтому несколько городов остались без света и связи.


      Индия


      Снег в Индии

      Кроме того, ограничили движение по трассе, которая соединяет этот регион со всей страной, и несколько магистральных дорог региона.

      Международный аэропорт Сринагар закрыли для полетов. Однако туристы такой неожиданности радуются.

      Смотрите видео снегопада в Индии:

       

      Теги: Индия
      Источник: 24 Канал
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