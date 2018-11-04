Индия внезапно за 10 лет засыпало снегом: впечатляющие фото и видео
В Гималаях Кашмирскую долину уже второй день засыпает снегом, который выпал впервые за 10 лет.
Об этом сообщил местный телеканал NDTV.
Читайте также: Индонезию всколыхнуло новое землетрясение
Ветви деревьев пообрывали линии электропередач, поэтому несколько городов остались без света и связи.
Индия
Снег в Индии
Кроме того, ограничили движение по трассе, которая соединяет этот регион со всей страной, и несколько магистральных дорог региона.
Международный аэропорт Сринагар закрыли для полетов. Однако туристы такой неожиданности радуются.
Смотрите видео снегопада в Индии:
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода21 августа 2017 , 11:52
На границе Мексики и США нашли 300-метровый тоннель13 августа 2011 , 12:44
Открывай легендарные места: Сопот9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis16 апреля , 15:00