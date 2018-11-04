Индия внезапно за 10 лет засыпало снегом: впечатляющие фото и видео

В Гималаях Кашмирскую долину уже второй день засыпает снегом, который выпал впервые за 10 лет.

Об этом сообщил местный телеканал NDTV.

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Ветви деревьев пообрывали линии электропередач, поэтому несколько городов остались без света и связи.



Индия



Снег в Индии

Кроме того, ограничили движение по трассе, которая соединяет этот регион со всей страной, и несколько магистральных дорог региона.

Международный аэропорт Сринагар закрыли для полетов. Однако туристы такой неожиданности радуются.

Смотрите видео снегопада в Индии: