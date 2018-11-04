Індію раптово за 10 років засипало снігом: вражаючі фото та відео
У Гімалаях Кашмірську долину вже другий день засипає снігом, який випав вперше за 10 років.
Про це повідомив місцевий телеканал NDTV.
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Гілки дерев пообривали лінії електропередач, через це декілька міст лишилися без світла та зв'язку.
Індія
Сніг в Індії
Крім того, обмежили рух трасою, яка з'єднує цей регіон з усією країною, і декілька магістральних доріг регіону.
Міжнародний аеропорт Срінагар закрили для польотів. Однак туристи такій несподіванці радіють.
Дивіться відео снігопаду в Індії:
Джерело: 24 Канал
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