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      Індію раптово за 10 років засипало снігом: вражаючі фото та відео

      193 Читать новость на русском
      Індію раптово за 10 років засипало снігом: вражаючі фото та відео
      / https://www.gettyimages.in

      У Гімалаях Кашмірську долину вже другий день засипає снігом, який випав вперше за 10 років.

      Про це повідомив місцевий телеканал NDTV.

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      Гілки дерев пообривали лінії електропередач, через це декілька міст лишилися без світла та зв'язку.


      Індія


      Сніг в Індії

      Крім того, обмежили рух трасою, яка з'єднує цей регіон з усією країною, і декілька магістральних доріг регіону.

      Міжнародний аеропорт Срінагар закрили для польотів. Однак туристи такій несподіванці радіють. 

      Дивіться відео снігопаду в Індії:

       

      Теги: Індія
      Джерело: 24 Канал
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