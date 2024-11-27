Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский, отметив, что возможное противостояние в этом регионе следует рассматривать сквозь призму Соединенные Штаты – Китай.

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Напряжение растет

Как отметил Вигиринский, риски войны в Индо-Тихоокеанском регионе растут. Появление войск КНДР в Украине лишь частично на это влияет. В целом ситуация становится более напряженной из-за все большего количества субъектов, которые могут быть втянутыми в это противостояние. Каждый из них готовится к этому.

Соединенные Штаты строят военную базу в Филиппинах. Япония планирует отказаться от пацифистской позиции и вернуться к наращиванию вооружения. Ключевые страны региона уже разделились на определенные блоки. Лидерская позиция тут у США, которые дали гарантии безопасности Японии и Южной Кореи. Туда же приобщаются Филиппины. С другой стороны три ядерные державы. Северная Корея, Россия и Китай,

– сказал Вигиринский.

В этом контексте сотрудничество Северной Кореи с Россией выгодно для Китая. Они получат еще одного союзника с боевым опытом и нагруженным военным производством. Это сотрудничество может создать проблемы только тогда, если там начнут затрагивать интересы Китая.

Они могли прокоммуницировать с Россией, что не будут мешать сотрудничать им с Северной Кореей. Условно, вы сотрудничайте с КНДР как хочет. Но не стоит передавать им определенные критические технологии. Если вы это сделаете, то у нас резко снизится спрос на вашу нефть. К таким технологиям относится вопрос спутников, атомного подводного флота и т.п.