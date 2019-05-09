Индо-пакистанская война: история конфликта и известные бои

До 1947 года Индия и Пакистан входили в состав Британской Индии — колониального государственного образования, в котором англичане объединили большое количество различных национальных и религиозных групп. После Второй мировой войны британское правительство обязалось предоставить независимость своим индийским колониям. Сразу же начались межрелигиозные столкновения внутри этих стран.

Причиной конфликта стал северный регион Кашмир. Обе страны считали справедливыми свои претензии на него. Амбиции соседей взаимоисключающие и до боли неприемлемые для каждой из сторон. Однако у этих стран в арсенале ядерное оружие и гораздо более сильные союзники.

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И для Исламабада и Нью-Дели контроль за этими территориями – дело чести. Три войны за Кашмир – лишнее тому доказательство. Борьба здесь идет за каждый квадратный метр не только плодовитой урожайной земли, но и за неприступные горы. Например, ледник Сиачен – самую высокую точку на планете, где продолжается вооруженный конфликт.

Из-за чего начался конфликт?

Бомбу замедленного действия заложили британцы в конце ХІХ века. Чтобы победить воинственных сикхов Пенджаба, они переманили на свою сторону одного из самых влиятельных местных князей. Армия Гулабу Сингха поддержала "красные мундиры", а он сам получил 7 миллионов рупий и титул махараджи Пенджаба.

Поскольку космической суммы у британцев не было, то с союзником рассчитались землями Кашмира. Англичане фактически подарили индусам земли, заселенные приверженцами ислама. Годами здесь ничего не менялось: сикхи не делились властью с мусульманами. Их назначением был труд и вечно вторые позиции после индусов. Так, этнорелигиозный конфликт получил еще и социально-экономическую окраску.



Индо-пакистанская война

На момент провозглашения независимости в 1947 году англичане признали две отдельные страны – Пакистан на северо-западе и Индию, под боком у которой должен быть Восточный Пакистан. На территориях, где компактно проживали различные этно-конфессиональные группы, запланировали референдумы. К голосованию начали готовиться и в Кашмире. 70% населения здесь составляли мусульмане, а потому результат был прогнозируемым.

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Пакистанцы первыми вошли на территорию Кашмира. Пуштунские ДРГ захватывали поселение за поселением. Губернатор Кашмира запросил помощь у Индии. Ему пообещали, что войска выйдут из казарм только в случае присоединения Кашмира. Сингх согласился. Так Индия официально получила право на спорную территорию. Пакистан этого не признал.

Началась Индо-пакистанская война

В Кашмире начались этнические чистки. В результате – миллион погибших и почти 8 миллионов беженцев. Индусы бежали из Пакистана, мусульмане в обратном направлении – спасались от смерти, добираясь на новую родину. Первые крупные столкновения обнаружили преимущество индийской армии.



Конфликт между Индией и Пакистаном

В первой индо-пакистанской войне 1947-1949-х годов пакистанцы проиграли. Обязательное условие перемирия – стороны признавали взаимное разделение Кашмирского региона на пакистанскую и индийскую части. 60% территории отошло к Индии, 40% – к Пакистану.

Взять реванш за поражение пакистанцы попытались в 1965 году. На острие удара поставили небольшие диверсионные группы шахидов. Они должны были поднять в регионе антииндийское восстание. Но Исламабад прогадал с расчетами – местное население проигнорировало "освобождение". Ответный удар был разрушительным. Индийская армия перешла границу и на полсотни километров углубилась на территорию Пакистана.

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Легендарной стала битва у Асал Утар. Самая большая танковая баталия со времен Второй мировой войны. Почти три сотни пакистанских танков были разбиты вдвое меньшей бригадой индийцев. Мусульмане воевали на американских Патонах и британских Шерманах. У индийцев, кроме уже упомянутых Шерманов, были одни из лучших в то время танков – Центурионы.

Как проходила церемония закрытия границы между Индией и Пакистаном

Пестрая парадная форма, порывистые движения марширующих военных, которые на плацу длиной всего 230 метров были больше похожи на брачные танцы диких петухов – так под грозные выкрики происходила церемония закрытия границы. Это Вагах – единственный населенный пункт, через который проходит "берлинская стена Азии" – граница между Индией и Пакистаном. Чем агрессивнее пограничники чеканят шаг, тем выше градус напряжения между соседями.

Смотрите видео: церемония закрытия границы между Индией и Пакистаном

Если бы не давление международного сообщества – индусы вполне могли захватить Исламабад. 300 километровый марш-бросок по шоссе от пограничного Вагаха занял бы для бронетанковой группы менее одних суток. ООН, Британия и США объединили усилия, чтобы убедить Нью-Дели остановиться. Чтобы остановить враждующие стороны, страны НАТО ввели эмбарго на продажу оружия.

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Но перемирие не означало примирения. Это лишь ускорило появление новых альянсов. Пакистан начал сближаться с Китаем, у которого покупал спокойно оружие. Индия нашла союзника в Москве. Третья Индо-Пакистанская война, разгорелась в 1971 году. Пакистанцев снова заставили капитулировать. А мир услышал о создании новой проиндийской страны Бангладеша, которая ранее была автономией Пакистана.



Бангладеш

В Пакистане антииндийская истерия была нон-стоп на повестке дня. Восстановление справедливости военные заметили в захвате Сиачена – ледника, который до сих пор был вне игры. Господство над ледником в Каракорумских Гималаях позволяло контролировать основные торговые пути в этом районе Юго-Восточной Азии. Именно здесь боевые действия на высоте более 6 тысяч метров над уровнем моря стали самым высоким полем битвы на планете.