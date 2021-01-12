В Индонезии с моря на поверхность подняли первый черный ящик Boeing
Из глубин Яванского моря 12 января подняли первый черный ящик самолета Boeing 737-500. Сейчас его доставили в порт Северной Джакарты.
Затем бортовой самописец передадут в Национальный комитет по транспортной безопасности. Об этом информирует Detik.
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На обнародованных фотографиях видно, что прозрачный контейнер полностью заполнен водой. Внутри него находится оранжевый корпус черного ящика.
Что известно об авиакатастрофе в Индонезии
- Boeing 737-500 9 января совершал рейс из Джакарты в Понтианак.
- Сначала он исчез с радаров, а уже через считанные часы СМИ Индонезии сообщили о найденных доказательствах катастрофы в Яванском море. На поверхность подняли первые обломки самолета и фрагменты человеческих тел.
- Все 62 пассажира, к сожалению, погибли.
- По состоянию на 12 января удалось идентифицировать первую жертву – это 29-летний житель Джакарты.
Авиакатастрофа Boeing 737-500 в Индонезии / Инфографика 24 канала
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