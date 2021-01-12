Из глубин Яванского моря 12 января подняли первый черный ящик самолета Boeing 737-500. Сейчас его доставили в порт Северной Джакарты.

Затем бортовой самописец передадут в Национальный комитет по транспортной безопасности. Об этом информирует Detik. Актуально Выжил, потому что не пустили на самолет: история пассажира рейса Boeing 737, разбившегося в Индонезии На обнародованных фотографиях видно, что прозрачный контейнер полностью заполнен водой. Внутри него находится оранжевый корпус черного ящика. Что известно об авиакатастрофе в Индонезии Boeing 737-500 9 января совершал рейс из Джакарты в Понтианак. Сначала он исчез с радаров, а уже через считанные часы СМИ Индонезии сообщили о найденных доказательствах катастрофы в Яванском море. На поверхность подняли первые обломки самолета и фрагменты человеческих тел. Все 62 пассажира, к сожалению, погибли. По состоянию на 12 января удалось идентифицировать первую жертву – это 29-летний житель Джакарты.

Авиакатастрофа Boeing 737-500 в Индонезии / Инфографика 24 канала