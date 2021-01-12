З глибин Яванського моря 12 січня підняли першу чорну скриньку літака Boeing 737-500. Наразі її доставили у порт Північної Джакарти.

Згодом бортовий самописець передадуть у Національний комітет з транспортної безпеки. Про це інформує Detik.

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На оприлюднених світлинах видно, що прозорий контейнер ущент заповнений водою. Усередині нього перебуває помаранчевий корпус чорної скриньки.

Що відомо про авіакатастрофу в Індонезії

Boeing 737-500 9 січня здійснював рейс із Джакарти в Понтіанак.

Спершу він зник з радарів, а вже через лічені години ЗМІ Індонезії повідомили про знайдені докази катастрофи у Яванському морі. На поверхню підняли перші уламки літака та фрагменти людських тіл.

Усі 62 пасажири, на жаль, загинули.

Станом на 12 січня вдалося ідентифікувати першу жертву – це 29-річний житель Джакарти.



Авіакатастрофа Boeing 737-500 в Індонезії / Інфографіка 24 каналу