Вулкан, расположенный в индонезийском регионе Джокьякарта, начал извергаться около 12:00 по местному времени. Об этом сообщили в агентстве страны по ликвидации последствий стихийных бедствий.
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Что известно об извержении вулкана Мерапи
Местные власти рассказали, что произошел поток лавы на 1,5 километра. Жителей близлежащих населенных пунктов призвали находиться в безопасных местах и прекратить любую деятельность в опасных зонах. Однако ни один человек не был эвакуирован.
Извержение вулкана в Индонезии / Скриншот
Извержение наблюдалось как однократное событие, было 5 – 6 лавин. Если охват будет увеличиваться, а расстояние будет более 7 километров, вероятно, жителям будет рекомендовано эвакуироваться,
– заявил местный чиновник.
Кстати, последнее бурное извержение Мерапи произошло в 2010 году, унеся жизни более 350 человек.
Извержение Мерапи 11 марта: смотрите видео
Другие случаи извержения вулкана Мерапи
- В Индонезии 30 октября 2010 года было зафиксировано извержение вулкана Мерапи. Предварительно, было известно, что в результате бедствия погибли 273 человека.
- Кроме того, 3 марта 2020 года на острове Ява также начал извергаться вулкан Мерапи. Столб пепла достиг более 5 километров. Из-за стихии в городе Суракарта закрывали международный аэропорт.
- Тогда же индонезийская служба по отслеживанию активности вулкана запрещала жителям острова подходить к вулкану ближе чем на 3 километра.