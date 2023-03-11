Вулкан, расположенный в индонезийском регионе Джокьякарта, начал извергаться около 12:00 по местному времени. Об этом сообщили в агентстве страны по ликвидации последствий стихийных бедствий.

К теме На острове Ява было извержение вулкана Мерапи: фото, видео

Что известно об извержении вулкана Мерапи

Местные власти рассказали, что произошел поток лавы на 1,5 километра. Жителей близлежащих населенных пунктов призвали находиться в безопасных местах и прекратить любую деятельность в опасных зонах. Однако ни один человек не был эвакуирован.



Извержение вулкана в Индонезии / Скриншот

Обратите внимание! Мерапи высотой 2 963 метра – один из самых активных вулканов Индонезии.

Извержение наблюдалось как однократное событие, было 5 – 6 лавин. Если охват будет увеличиваться, а расстояние будет более 7 километров, вероятно, жителям будет рекомендовано эвакуироваться,

– заявил местный чиновник.

Кстати, последнее бурное извержение Мерапи произошло в 2010 году, унеся жизни более 350 человек.

Извержение Мерапи 11 марта: смотрите видео

2/3



Woahhh!



Today: Massive eruption at Merapi #volcano, #Java, #Indonesia. Pyroclastic flow of hot rock fragments, volcanic gases, and air descended on southeastern flank. Reached 7km from summit, close to populated areas. No reported casualties yet. #Merapi pic.twitter.com/QTUPHW5Tf0 — Volcaholic (@CarolynnePries1) March 11, 2023

1/3



Woahhh!



Today: Massive eruption at Merapi #volcano, #Java, #Indonesia. Pyroclastic flow of hot rock fragments, volcanic gases, and air descended on southeastern flank. Reached 7km from summit, close to populated areas. No reported casualties yet. #Merapi pic.twitter.com/sXM7vZmRZO — Volcaholic (@CarolynnePries1) March 11, 2023

Pyroclastic flow at Merapi volcano, Indonesia - today 11th March. https://t.co/GlzWiQBIG3 — Øystein L.A. (@oysteinvolcano) March 11, 2023

Meanwhile my favourite volcano in my hometown is mad. #Merapi pic.twitter.com/yiw3miA6vz — Aida Greenbury (@AidaGreenbury) March 11, 2023

Другие случаи извержения вулкана Мерапи