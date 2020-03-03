На острове Ява началось извержение вулкана Мерапи: фото, видео

На острове Ява 3 марта начал извергаться вулкан Мерапи – один из самых активных вулканов Индонезии. Столб пепла уже достиг более 5 километров. Из-за стихии в городе Суракарта закрыли международный аэропорт.

Индонезийская служба по отслеживанию активности вулкана запретила жителям острова подходить к вулкану ближе чем на 3 километра, сообщает Independent.

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Также из-за извержения вулкана в Мерапи местные власти закрыли международный аэропорт в городе Соло (официальное название Суракарта). Для самолетов выдали красное предупреждение, поскольку облако пепла начало двигаться на север. В целом его высота уже достигла 3,7 мили (4,8 километра – 24 канал).

Сейчас сообщений о пострадавших или жертвах извержения вулкана на острове Ява нет.

В то же время в сети публикуют фото и видео стихии. На них видно, что вулкан выбрасывает в небо тучи пепла, а по верхним краям кратера стекает лава.

На острове Ява начал извергаться вулкан Мерапи / фото из соцсетей, Independent

Извержение вулкана Мерапи на острове Ява: видео

Кроме того, населенные пункты, расположенные неподалеку вулкана, покрыло тонким слоем пепла. Видимость на дороге также очень мала.



Последствия извержения вулкана на острове Ява / фото из соцсетей



Авто на острове Ява накрыло слоем пыли из-за извержения вулкана / фото из твиттера

Dear penimbun masker,

selain menghadapi virus corona yg kabar nya udh masuk ke Indonesia, sekarang di daerah jogja, klaten, solo dan sekitar nya lagi hujan abu karna merapi lagi batuk. We really need the mask right now pic.twitter.com/eTXI93BuOQ — nggatau aku kan ikan (@mulanwithairpod) March 3, 2020

this is real lavatour, this very beautiful #Merapi mountain. this is the eruption of Mount Merapi this morning, community activities continue as usual pic.twitter.com/J4zhVn2A7C — Jeep wisata lavatour Kaliurang (@tripjeepmerapi) March 3, 2020

Yang darurat butuh masker adlh warga Solo Raya. Hujan abu sdg menyerang wilayah sana. #Merapi pic.twitter.com/io62PD97LO — Pemimpin Jujur (@jatengpedia) March 3, 2020

Что известно о вулкане Мерапи?

Мерапи – самый большой действующий вулкан в Индонезии высотой 2910 метров. Он расположен на острове Ява в провинции Центральная Ява, в 30 километрах от города Джокьякарта.



Пробуждения вулкана наблюдаются в среднем каждые 7 лет. Последнее произошло в 2010 году. К сожалению, от стихии погибли 300 человек, еще около 280 тысяч были вынуждены покинуть свои дома.