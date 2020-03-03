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      На острове Ява началось извержение вулкана Мерапи: фото, видео

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      На острове Ява 3 марта начал извергаться вулкан Мерапи – один из самых активных вулканов Индонезии. Столб пепла уже достиг более 5 километров. Из-за стихии в городе Суракарта закрыли международный аэропорт.

      Индонезийская служба по отслеживанию активности вулкана запретила жителям острова подходить к вулкану ближе чем на 3 километра, сообщает Independent.

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      Также из-за извержения вулкана в Мерапи местные власти закрыли международный аэропорт в городе Соло (официальное название Суракарта). Для самолетов выдали красное предупреждение, поскольку облако пепла начало двигаться на север. В целом его высота уже достигла 3,7 мили (4,8 километра – 24 канал).

      Сейчас сообщений о пострадавших или жертвах извержения вулкана на острове Ява нет.

      В то же время в сети публикуют фото и видео стихии. На них видно, что вулкан выбрасывает в небо тучи пепла, а по верхним краям кратера стекает лава.

      На острове Ява начал извергаться вулкан Мерапи / фото из соцсетей, Independent

      Извержение вулкана Мерапи на острове Ява: видео

       

      Кроме того, населенные пункты, расположенные неподалеку вулкана, покрыло тонким слоем пепла. Видимость на дороге также очень мала.


      Последствия извержения вулкана на острове Ява / фото из соцсетей


      Авто на острове Ява накрыло слоем пыли из-за извержения вулкана / фото из твиттера

       

       

       

      Что известно о вулкане Мерапи?
      Мерапи – самый большой действующий вулкан в Индонезии высотой 2910 метров. Он расположен на острове Ява в провинции Центральная Ява, в 30 километрах от города Джокьякарта.

      Пробуждения вулкана наблюдаются в среднем каждые 7 лет. Последнее произошло в 2010 году. К сожалению, от стихии погибли 300 человек, еще около 280 тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

       

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости политики Извержение вулкана Стихийный бедствия Индонезия
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