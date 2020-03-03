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      На острові Ява почалося виверження вулкана Мерапі: фото, відео

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      Виверження вулкану Мерапі на острові Ява / Фото з Twitter

      На острові Ява 3 березня почав вивергатися вулкан Мерапі – один з найактивніших вулканів Індонезії. Стовп попелу вже сягнув понад 5 кілометрів. Через стихію у місті Суракарта закрили міжнародний аеропорт.

      Індонезійська служба по відстеженню активності вулкана заборонила жителям острова підходити до вулкана ближче ніж на 3 кілометри, повідомляє Independent.

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      Також через виверження вулкана в Мерапі місцева влада закрила міжнародний аеропорт у місті Соло (офіційна назва Суракарта). Для літаків видали червоне попередження, оскільки хмара попелу почала рухатися на північ. Загалом її висота вже сягнула 3,7 милі (4,8 кілометра, – 24 канал).

      Наразі повідомлень про постраждалих чи жертв від виверження вулкана в Індонезії немає.

      Водночас у мережі публікують фото та відео стихії з острова Ява. На них видно, що вулкан викидає у небо густі хмари попелу, а по верхніх краях кратеру стікає лава.

      На острові Ява почав виверження вулкан Мерапі / фото з соцмереж, Independent

      Виверження вулкану Мерапі на острові Ява: відео

       

      Окрім того, населені пункти, що розташовані неподалік вулкану, вкрило тонким шаром попелу. Видимість на дорозі також дуже мала.


      Наслідки виверження вулкану на острові Ява / фото з соцмереж


      Авто на острові Ява накрило шаром пилу через виверження вулкану / фото з твіттера

       

       

       

      Що відомо про вулкан Мерапі? Мерапі — найбільший діючий вулкан в Індонезії висотою 2910 метрів. Він розташований на острові Ява в провінції Центральна Ява, на відстані 30 кілометрів від міста Джок'якарта.

      Пробудження вулкани спостерігаються в середньому кожні 7 років. Останнє сталося в 2010 році. На жаль, від стихії загинуло 300 людей, ще близько 280 тисяч були вимушені покинути свої домівки.

       

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини політики Виверження вулкану Стихійні лиха Індонезія
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