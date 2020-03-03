На острові Ява почалося виверження вулкана Мерапі: фото, відео
На острові Ява 3 березня почав вивергатися вулкан Мерапі – один з найактивніших вулканів Індонезії. Стовп попелу вже сягнув понад 5 кілометрів. Через стихію у місті Суракарта закрили міжнародний аеропорт.
Індонезійська служба по відстеженню активності вулкана заборонила жителям острова підходити до вулкана ближче ніж на 3 кілометри, повідомляє Independent.
Читайте також: У США пронісся потужний торнадо: є загиблі, зруйновано десятки будинків
Також через виверження вулкана в Мерапі місцева влада закрила міжнародний аеропорт у місті Соло (офіційна назва Суракарта). Для літаків видали червоне попередження, оскільки хмара попелу почала рухатися на північ. Загалом її висота вже сягнула 3,7 милі (4,8 кілометра, – 24 канал).
Наразі повідомлень про постраждалих чи жертв від виверження вулкана в Індонезії немає.
Водночас у мережі публікують фото та відео стихії з острова Ява. На них видно, що вулкан викидає у небо густі хмари попелу, а по верхніх краях кратеру стікає лава.
На острові Ява почав виверження вулкан Мерапі / фото з соцмереж, Independent
Виверження вулкану Мерапі на острові Ява: відео
Окрім того, населені пункти, що розташовані неподалік вулкану, вкрило тонким шаром попелу. Видимість на дорозі також дуже мала.
Наслідки виверження вулкану на острові Ява / фото з соцмереж
Авто на острові Ява накрило шаром пилу через виверження вулкану / фото з твіттера
Що відомо про вулкан Мерапі? Мерапі — найбільший діючий вулкан в Індонезії висотою 2910 метрів. Він розташований на острові Ява в провінції Центральна Ява, на відстані 30 кілометрів від міста Джок'якарта.
Пробудження вулкани спостерігаються в середньому кожні 7 років. Останнє сталося в 2010 році. На жаль, від стихії загинуло 300 людей, ще близько 280 тисяч були вимушені покинути свої домівки.