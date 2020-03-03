На острові Ява почалося виверження вулкана Мерапі: фото, відео

На острові Ява 3 березня почав вивергатися вулкан Мерапі – один з найактивніших вулканів Індонезії. Стовп попелу вже сягнув понад 5 кілометрів. Через стихію у місті Суракарта закрили міжнародний аеропорт.

Індонезійська служба по відстеженню активності вулкана заборонила жителям острова підходити до вулкана ближче ніж на 3 кілометри, повідомляє Independent.

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Також через виверження вулкана в Мерапі місцева влада закрила міжнародний аеропорт у місті Соло (офіційна назва Суракарта). Для літаків видали червоне попередження, оскільки хмара попелу почала рухатися на північ. Загалом її висота вже сягнула 3,7 милі (4,8 кілометра, – 24 канал).

Наразі повідомлень про постраждалих чи жертв від виверження вулкана в Індонезії немає.

Водночас у мережі публікують фото та відео стихії з острова Ява. На них видно, що вулкан викидає у небо густі хмари попелу, а по верхніх краях кратеру стікає лава.

На острові Ява почав виверження вулкан Мерапі / фото з соцмереж, Independent

Виверження вулкану Мерапі на острові Ява: відео

Окрім того, населені пункти, що розташовані неподалік вулкану, вкрило тонким шаром попелу. Видимість на дорозі також дуже мала.



Наслідки виверження вулкану на острові Ява / фото з соцмереж



Авто на острові Ява накрило шаром пилу через виверження вулкану / фото з твіттера

Dear penimbun masker,

selain menghadapi virus corona yg kabar nya udh masuk ke Indonesia, sekarang di daerah jogja, klaten, solo dan sekitar nya lagi hujan abu karna merapi lagi batuk. We really need the mask right now pic.twitter.com/eTXI93BuOQ — nggatau aku kan ikan (@mulanwithairpod) March 3, 2020

this is real lavatour, this very beautiful #Merapi mountain. this is the eruption of Mount Merapi this morning, community activities continue as usual pic.twitter.com/J4zhVn2A7C — Jeep wisata lavatour Kaliurang (@tripjeepmerapi) March 3, 2020

Yang darurat butuh masker adlh warga Solo Raya. Hujan abu sdg menyerang wilayah sana. #Merapi pic.twitter.com/io62PD97LO — Pemimpin Jujur (@jatengpedia) March 3, 2020

Що відомо про вулкан Мерапі? Мерапі — найбільший діючий вулкан в Індонезії висотою 2910 метрів. Він розташований на острові Ява в провінції Центральна Ява, на відстані 30 кілометрів від міста Джок'якарта.



Пробудження вулкани спостерігаються в середньому кожні 7 років. Останнє сталося в 2010 році. На жаль, від стихії загинуло 300 людей, ще близько 280 тисяч були вимушені покинути свої домівки.