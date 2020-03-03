У США пронісся потужний торнадо: є загиблі, зруйновано десятки будинків
У Сполучених Штатах Америки два потужних торнадо пронеслися містом Нешвілл, що у штаті Теннесі. У поліції міста повідомили про двох загиблих, рятувальники продовжують розбирати завали.
Як повідомляють у виданні AP, найбільше постраждав центр міста.
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Торнадо зруйнував понад 40 будинків, серед них і житлові. Також пошкоджені школи міста. У місцевому аеропорту зруйновано кілька ангарів, пошкоджена лінія електропередач.
Місцева влада просила людей залишатись у приміщенні, принаймні, до світанку.
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За даними поліції Нешвілла, внаслідок негоди загинуло двоє людей. Рятувальники продовжують розбирати завали будинків. Ймовірно, кількість загиблих збільшуватиметься. Мер міста Джон Купер зазначив, що також є постраждалі, які зараз перебувають у медичних закладах.
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