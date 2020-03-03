У США пронісся потужний торнадо: є загиблі, зруйновано десятки будинків

У США два потужних торнадо пронеслися містом Нешвілл

У Сполучених Штатах Америки два потужних торнадо пронеслися містом Нешвілл, що у штаті Теннесі. У поліції міста повідомили про двох загиблих, рятувальники продовжують розбирати завали.