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      Великобританію накрив потужний шторм Хорхе: фото, відео

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      Потужний шторм Хорхе у Великобританії / news.sky.com

      Вже втретє Великобританія потерпає від негоди. Цього разу країну накрив шторм Jorge, який називають як Джордж, так і Хорхе. Він вирує у країні вже три дні, але його пік прийде на північ Англії і Уельсу вночі 29 лютого.

      Через шторм Jorge у кількох регіонах Великобританії оголосили "жовтий" рівень небезпеки, пише Sky News.

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      Ці регіони ще не оговталися після Кіари та Денніса. Величезні території як і раніше затоплені, а синоптики обіцяють ще десять днів злив, вітру і повеней.

      Вода весь день заповнювала канави біля дороги за садом. До вечора вона вже переливалася крізь огорожу, а до ранку все було вже затоплено,
      – розповів житель містечка Снейт в Йоркширі.

      Синоптики попереджають про посилення поривів вітру до 95 кілометрів на годину на узбережжі й до 80 кілометрів на годину на суші.

      Загалом лютий 2019 року у Великобританії мав найбільше опадів – 202,1 міліметра та побив рекорд 1990 року, коли випало до 193,4 міліметра опадів.

      Чому ураган назвали Jorge?Ім'я Хорхе новий ураган отримав в Іспанії: метеорологи цієї країни першими відстежили рух стихії. Якби бурю називали британці, вона отримала б ім'я Еллен. Саме це ім'я йде в алфавітному порядку слідом за Деннісом.

      Дивіться фото наслідків негоди / Фото: Sky News, AP, Kent Online

       

      Страхові компанії лише приблизно можуть оцінити збитки, які вже завдала негода. До прикладу, збитки від однієї лише Кіари можуть перевищити 200 мільйонів фунтів стерлінгів – це понад 6,3 мільярда гривень.

      Що відомо про ураган Кіара: головне

      • 9 лютого Північною Європою лютував потужний ураган Кіара. Через нього скасували сотні авіарейсів та поїздів і в інших країнах Європи.
      • Без світла також залишалися 130 тисяч будинків у Франції, 50 тисяч – у німецькій федеральній землі Баварія, 10 тисяч – в Ірландії. 
      • Щонайменше 7 людей загинули внаслідок стихії. Жертвами стали жителі Чехії, Словенії, Британії, Швеції та Польщі.
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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Північна Ірландія Надзвичайні ситуації Велика Британія Стихійні лиха
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