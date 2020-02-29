Великобританію накрив потужний шторм Хорхе: фото, відео
Вже втретє Великобританія потерпає від негоди. Цього разу країну накрив шторм Jorge, який називають як Джордж, так і Хорхе. Він вирує у країні вже три дні, але його пік прийде на північ Англії і Уельсу вночі 29 лютого.
Через шторм Jorge у кількох регіонах Великобританії оголосили "жовтий" рівень небезпеки, пише Sky News.
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Ці регіони ще не оговталися після Кіари та Денніса. Величезні території як і раніше затоплені, а синоптики обіцяють ще десять днів злив, вітру і повеней.
Вода весь день заповнювала канави біля дороги за садом. До вечора вона вже переливалася крізь огорожу, а до ранку все було вже затоплено,
– розповів житель містечка Снейт в Йоркширі.
Синоптики попереджають про посилення поривів вітру до 95 кілометрів на годину на узбережжі й до 80 кілометрів на годину на суші.
Загалом лютий 2019 року у Великобританії мав найбільше опадів – 202,1 міліметра та побив рекорд 1990 року, коли випало до 193,4 міліметра опадів.
Чому ураган назвали Jorge?Ім'я Хорхе новий ураган отримав в Іспанії: метеорологи цієї країни першими відстежили рух стихії. Якби бурю називали британці, вона отримала б ім'я Еллен. Саме це ім'я йде в алфавітному порядку слідом за Деннісом.
Дивіться фото наслідків негоди / Фото: Sky News, AP, Kent Online
Страхові компанії лише приблизно можуть оцінити збитки, які вже завдала негода. До прикладу, збитки від однієї лише Кіари можуть перевищити 200 мільйонів фунтів стерлінгів – це понад 6,3 мільярда гривень.
Що відомо про ураган Кіара: головне
- 9 лютого Північною Європою лютував потужний ураган Кіара. Через нього скасували сотні авіарейсів та поїздів і в інших країнах Європи.
- Без світла також залишалися 130 тисяч будинків у Франції, 50 тисяч – у німецькій федеральній землі Баварія, 10 тисяч – в Ірландії.
- Щонайменше 7 людей загинули внаслідок стихії. Жертвами стали жителі Чехії, Словенії, Британії, Швеції та Польщі.