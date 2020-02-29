Великобританію накрив потужний шторм Хорхе: фото, відео

Вже втретє Великобританія потерпає від негоди. Цього разу країну накрив шторм Jorge, який називають як Джордж, так і Хорхе. Він вирує у країні вже три дні, але його пік прийде на північ Англії і Уельсу вночі 29 лютого.

Через шторм Jorge у кількох регіонах Великобританії оголосили "жовтий" рівень небезпеки, пише Sky News.

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Ці регіони ще не оговталися після Кіари та Денніса. Величезні території як і раніше затоплені, а синоптики обіцяють ще десять днів злив, вітру і повеней.

Вода весь день заповнювала канави біля дороги за садом. До вечора вона вже переливалася крізь огорожу, а до ранку все було вже затоплено,

– розповів житель містечка Снейт в Йоркширі.

Синоптики попереджають про посилення поривів вітру до 95 кілометрів на годину на узбережжі й до 80 кілометрів на годину на суші.

Загалом лютий 2019 року у Великобританії мав найбільше опадів – 202,1 міліметра та побив рекорд 1990 року, коли випало до 193,4 міліметра опадів.

Чому ураган назвали Jorge?Ім'я Хорхе новий ураган отримав в Іспанії: метеорологи цієї країни першими відстежили рух стихії. Якби бурю називали британці, вона отримала б ім'я Еллен. Саме це ім'я йде в алфавітному порядку слідом за Деннісом.

Storm Jorge live Yorkshire: Six flood alerts and weather warnings for rain and thunder https://t.co/Wxlw52BlxL — YorkshireLive (@yorkshirelive) February 29, 2020

Getting battered on the beach by #Jorge pic.twitter.com/fGcfPbFNRP — Lisa Willams (@LisaWillams10) February 29, 2020

Storm Jorge in Quilty just after the Red alert lucky the tide was out #StormJorge #Quilty pic.twitter.com/norqtK4BqI — david galvin (@davidgalvin78) February 29, 2020

Дивіться фото наслідків негоди / Фото: Sky News, AP, Kent Online

Страхові компанії лише приблизно можуть оцінити збитки, які вже завдала негода. До прикладу, збитки від однієї лише Кіари можуть перевищити 200 мільйонів фунтів стерлінгів – це понад 6,3 мільярда гривень.

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