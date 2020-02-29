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      На Великобританию обрушился мощный шторм Хорхе: фото, видео

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      Уже в третий раз Великобритания страдает от непогоды. На этот раз страну накрыл шторм Jorge, который называют как Джордж, так и Хорхе. Он уже три дня как обрушился на страну, но его пик придется на север Англии и Уэльса ночью 29 февраля.

      Из-за шторма Jorge в нескольких регионах Великобритании объявили "желтый" уровень опасности, пишет Sky News.

      Важно: Ураган сильно повредил Хаджибейскую дамбу: большая часть Одессы попала под удар

      Эти регионы еще не оправились после Сиары и Денниса. Огромные территории по-прежнему затоплены, а синоптики обещают еще десять дней ливней, ветра и наводнений.

      Вода весь день заполняла канавы возле дороги за садом. К вечеру она уже переливалась через забор, а к утру все было уже затоплено,
      – рассказал житель города Снейт в Йоркшире.

      Синоптики предупреждают об усилении порывов ветра до 95 километров в час на побережье и до 80 километров в час на суше.

      В общем за февраль 2019 года в Великобритании было больше всего осадков – 202,1 миллиметра и это побило рекорд 1990 года, когда выпало до 193,4 миллиметра осадков.

      Почему ураган назвали Jorge?Имя Хорхе новый ураган получил в Испании: метеорологи этой страны первыми отследили движение стихии. Если бы бурю называли британцы, она получила бы имя Эллен. Именно это имя идет в алфавитном порядке вслед за Деннисом.

      Смотрите фото последствий непогоды / Фото: Sky News, AP, Kent Online

      Страховые компании только примерно могут оценить ущерб, который уже нанесла непогода. К примеру, убытки от одной только Сиары могут превысить 200 миллионов фунтов стерлингов – это более 6,3 миллиарда гривен.

      Что известно об урагане Сиара: главное

      • 9 февраля в Северной Европе свирепствовал мощный ураган Сиара. Из-за него отменили сотни авиарейсов и поездов и в других странах Европы.
      • Без света также оставались 130 тысяч домов во Франции, 50 тысяч – в немецкой федеральной земле Бавария, 10 тысяч – в Ирландии.
      • По меньшей мере 7 человек погибли в результате стихии. Жертвами стали жители Чехии, Словении, Великобритании, Швеции и Польши.
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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Северная Ирландия Чрезвычайное происшествие Великобритания Стихийный бедствия
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