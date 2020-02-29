На Великобританию обрушился мощный шторм Хорхе: фото, видео

Уже в третий раз Великобритания страдает от непогоды. На этот раз страну накрыл шторм Jorge, который называют как Джордж, так и Хорхе. Он уже три дня как обрушился на страну, но его пик придется на север Англии и Уэльса ночью 29 февраля.

Из-за шторма Jorge в нескольких регионах Великобритании объявили "желтый" уровень опасности, пишет Sky News.

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Эти регионы еще не оправились после Сиары и Денниса. Огромные территории по-прежнему затоплены, а синоптики обещают еще десять дней ливней, ветра и наводнений.

Вода весь день заполняла канавы возле дороги за садом. К вечеру она уже переливалась через забор, а к утру все было уже затоплено,

– рассказал житель города Снейт в Йоркшире.

Синоптики предупреждают об усилении порывов ветра до 95 километров в час на побережье и до 80 километров в час на суше.

В общем за февраль 2019 года в Великобритании было больше всего осадков – 202,1 миллиметра и это побило рекорд 1990 года, когда выпало до 193,4 миллиметра осадков.

Почему ураган назвали Jorge?Имя Хорхе новый ураган получил в Испании: метеорологи этой страны первыми отследили движение стихии. Если бы бурю называли британцы, она получила бы имя Эллен. Именно это имя идет в алфавитном порядке вслед за Деннисом.

Storm Jorge live Yorkshire: Six flood alerts and weather warnings for rain and thunder https://t.co/Wxlw52BlxL — YorkshireLive (@yorkshirelive) February 29, 2020

Getting battered on the beach by #Jorge pic.twitter.com/fGcfPbFNRP — Lisa Willams (@LisaWillams10) February 29, 2020

Storm Jorge in Quilty just after the Red alert lucky the tide was out #StormJorge #Quilty pic.twitter.com/norqtK4BqI — david galvin (@davidgalvin78) February 29, 2020

Смотрите фото последствий непогоды / Фото: Sky News, AP, Kent Online

Страховые компании только примерно могут оценить ущерб, который уже нанесла непогода. К примеру, убытки от одной только Сиары могут превысить 200 миллионов фунтов стерлингов – это более 6,3 миллиарда гривен.

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